Video Il Milan si fa rimontare dal Cagliari, finisce 3-3: gol e highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 3-3 Cagliari-Milan, gara valida per il 12° turno di Serie A disputata all'Unipol Domus. A deciderla le doppiette di Leao e Zappa, che firma il pari al 89esimo con gran gol al volo, più le reti di Zortea da una parte e Abraham dall'altra. Una rimonta continua che ha visto rossoblù e rossoneri rincorrersi per l'intera durata dell'incontro. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).