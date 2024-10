Video Il Napoli domina nel 2T e batte 3-1 il Como: rivedi i gol e gli highlights

Il Napoli batte 3-1 il Como nell'anticipo di serie A e si garantisce la vetta della classifica per almeno altre due settimane. La squadra di Antonio Conte va in vantaggio dopo pochi secondi con McTominay su assist di Lukaku, ma il Como cresce e chiude il primo tempo sull'1-1 con gol di Strefezza. La ripresa però è tutta del Napoli che fa 2-1 su rigore di Lukaku e poi la chiude con Neres a 5' dalla fine, sfiorando anche il 4-1. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).