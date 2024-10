Video Il Napoli passa anche ad Empoli: 1-0 soffertissimo, gli highlights

Vince ancora il Napoli di Antonio Conte, riportandosi in classifica a +3 sulla Juventus. Al Castellani di Empoli decisiva la rete di Kvaratskhelia su calcio di rigore. Secondo ko consecutivo e primo in casa per i toscani che, solidissimi ed arcigni, non avevano neanche mai preso gol tra le mura amiche. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).