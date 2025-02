Video Il Napoli rallenta, fermato sull'1-1 dall'Udinese: gli highlights

Altra occasione sprecata dalla capolista. Dopo il pareggio contro la Roma, si ferma ancora il Napoli, che non riesce ad allungare sull'Inter. Finisce 1-1 al Maradona con l'Udinese: dopo il vantaggio azzurro di testa McTominay, passano tre minuti e in seguito ad un'indecisione difensiva arriva il gol del pari di Ekkelenkamp. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).