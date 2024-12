Video Il Napoli vince nel finale con la mossa di Conte dalla panchina: 1-0 al Venezia, highlights

vedi letture

Il Napoli vince una partita complicatissima che sembrava stregata. Tantissime occasioni nel primo tempo, dalle chance per Rrahmani e Anguissa al rigore sbagliato di Lukaku. Nella ripresa il forcing azzurro continua con Stankovic che salva più volte il risultato. Alla fine il Napoli passa con la mossa vincente di Conte: l'inserimento di Raspadori che decide la partita con un gol pesantissimo. Il Napoli chiude il 2024 in testa alla classifica, a pari punti con l'Atalanta. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).