Il Torino di Vanoli continua a sorprendere, a Venezia vittoria nel finale: gli highlights

Il Torino di Paolo Vanoli, ex di turno, vince 1-0 in casa del Venezia nel primo anticipo della terza giornata di Serie A.. Gara equilibrata con occasioni da entrambe le parti e qualche errore sotto porta, ma nella ripresa il gol degli ospiti arriva grazie a Saul Coco, bravo di testa su calcio d'angolo, all'86'. I veneti di Di Francesco sono fermi a 1 punto dopo tre partite. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).