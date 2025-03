Video Il Torino vince di misura contro un Empoli in piena crisi: gli highlights

Termina sul risultato di 1-0 la gara tra Torino ed Empoli, valida per la 29ª giornata di Serie A. La spuntano i granata con il gran gol di Nikola Vlasic al 70esimo, annullata poi la rete del raddoppio a Masina per posizione di offside. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).