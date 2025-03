Video Il Verona protesta, il Bologna esulta: 2-1 al Bentegodi e sesto posto: gli highlights

vedi letture

Un primo tempo così non poteva far immaginare una ripresa così scoppiettante: se nei primi 45 minuti l'unica vera emozione di Verona-Bologna era stata data dal gol di Odgaard, nel secondo tempo il tenore del match è cambiato diametralmente.

Prima il rosso a Valentini, con il match che si era già acceso dentro e fuori dal campo per delle proteste veronesi per un possibile calcio di rigore, poi il raddoppio dei felsinei con Cambiaghi (e annessa indecisione di Montipò), fino al gol di Mosquera appena un minuto dopo che ha ulteriormente acceso il finale. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).