Video Juve-Roma da sbadigli finisce 0-0: gli highlights della partita

Il bel calcio, per una notte, viene messo in stand-by sia dall'uno che dall'altro. E non per volontà, ma per merito dell'avversario. Thiago Motta e Daniele De Rossi, due degli allenatori più propositivi del nostro campionato, si annullano nella notte dello Stadium: Juventus e Roma non si fanno male, pensano più a non prenderle e non vanno oltre lo 0-0. Tanta noia, zero palle gol e un punto in classifica che forse fa felici entrambi.

Di seguito il tabellino della gara:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal (1' st Koopmeiners); Locatelli (22' McKennie), Fagioli (22' st Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (1' st Conceicao); Vlahovic (38' st Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta