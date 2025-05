Video L'Atalanta asfalta 4-0 il Monza e lo manda in Serie B: gol e highlights

Con la sonora vittoria per 4-0 dell'Atalanta contro il Monza oggi è arrivato il primo verdetto definitivo di questa Serie A: la squadra brianzola è retrocessa in Serie B, adesso la certezza è anche aritmetica. La formazione di Nesta è la prima a cadere dalla massima divisione italiana, risultato di un cammino modesto con 15 punti raccolti in 35 partite.

A decidere l'incontro valido per il 35° turno di Serie A oggi sono state le due reti di De Ketelaere al 12' e al 23’, insieme a quelle di Lookman al 47' e Brescianini all'88'. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).