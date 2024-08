Video L'Atalanta asfalta il Lecce 4-0, subito doppiette per i due nuovi acquisti: gli highlights

Parte col botto il campionato dell'Atalanta, che surclassa all'esordio il Lecce al Via del Mare. 4-0 per la squadra di Gasperini grazie alle doppiette dei due ultimi arrivati in maglia nerazzurro Brescianini e Retegui. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).