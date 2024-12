Video L'Atalanta la spunta nel finale: 2-1 al Milan che protesta, gli highlights

Colpo Atalanta che nel finale batte 2-1 il Milan e vola momentaneamente in testa alla classifica con 34 punti. La squadra di Gasperini passa al 12' con un colpo di testa (contestatissimo per un fallo in attacco) dell'ex De Ketelaere, ma dopo dieci minuti Morata pareggia. Nella ripresa, l'Atalanta trova il gol-vittoria nel finale con Lookman su mischia in area. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).