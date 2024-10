Video L'Atalanta pesca tre punti in Laguna: 2-0 al Venezia, gol e highlights

Una vittoria che non soltanto fa sorridere i nerazzurri, ma che regala all'Atalanta il quarto posto, seppur a pari merito con Fiorentina, Lazio e Udinese. La squadra di Gian Piero Gasperini è tornata a vincere fuori casa grazie al 2-0 rifilato al Venezia, decisive le reti di Pasalic (la 50esima in Serie A, il centrocampista è il miglior marcatore croato) e Retegui, alla sua ottava rete nel giro di otto partite. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).