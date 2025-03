Video L'Atalanta spreca la chance col Venezia e rischia la beffa: gli highlights dello 0-0

vedi letture

Finisce 0-0 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Venezia, anticipo della 27^ giornata di Serie A, in una gara comunque ricca di occasioni, ripartenze e pali colpiti. Gasperini resta a secco di vittorie in casa da oltre due mesi in campionato e spreca una grande occasione per mettere pressione nella serrata lotta per lo scudetto a Inter e Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).