Video L'Atalanta strappa un punto, raggiunta la Lazio nel finale: 1-1, gli highlights

vedi letture

Termina sul risultato di 1-1 il match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, valido per la 18ª giornata di Serie A. La Dea interrompe la sua striscia di undici vittorie consecutive in campionato ed evita solo nel finale la sconfitta, con Brescianini che all'87esimo pareggia la rete di Dele-Bashiru in avvio. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).