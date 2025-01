Video L'Inter non la chiude e nel finale è salvata dal palo: 1-0 a Venezia, gli highlights

L'Inter batte 1-0 il Venezia al Penzo e riparte dopo la sconfitta in Supercoppa. La squadra di Inzaghi si porta al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, in attesa dei recuperi, grazie ad una rete di Darmian al 16' del primo tempo. Il Venezia colpisce un palo nel finale e spreca un'altra occasione per il pareggio e resta penultimo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).