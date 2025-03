Video L'Inter sbanca Bergamo e prende il largo: Atalanta sconfitta 2-0, gli highlights

Atalanta-Inter, posticipo della 29ª giornata di campionato, termina 0-2. Si decide tutto nella ripresa, con le reti di Carlos Augusto e Lautaro e anche le espulsioni per Ederson e Bastoni. La squadra di Inzaghi va a +3 sul Napoli, stop per la Dea che resta terza in classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).