Video L'Inter stavolta non sbaglia, battuto 3-1 il Cagliari: gli highlights

L’Inter vince 3-1 a San Siro contro il Cagliari. Gol di Arnautovic e Lautaro nel primo tempo, rete di Piccoli in avvio di ripresa ma stavolta i nerazzurri non commettono l'errore di Parma e si riportano avanti di due con Bisseck. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).