Video L'Udinese vince 2-1 e inguaia il Monza: gol e highlights

Termina sul risultato di 1-2 la gara dell'U-Power Stadium tra Monza e Udinese, valida per la 15ª giornata di Serie A. Colpaccio in trasferta della squadra di Runjaic: gol di Lucca in avvio, Kyriakopoulos pareggia a inizio ripresa e Bijol firma la rete della vittoria al 70esimo. Scivola sempre più la squadra di Nesta, ancora bloccata al penultimo posto in classifica. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).