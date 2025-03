Video La Fiorentina batte il Lecce 1-0 e Palladino respira: gli highlights

La Fiorentina batte Lecce 1-0 nel primo anticipo della 27/a giornata grazie al gol al 9' di Gosens, su cross di Dodò. Nel secondo tempo Beltran ha la chance per raddoppiare ma colpisce il palo su rigore e poi prende una traversa e nel finale la sofferenza per l'assedio degli ospiti. In classifica la Fiorentina torna momentaneamente sesta e Palladino può respirare, il Lecce è alla quarta partita senza vittorie e senza gol. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).