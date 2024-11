Video La Fiorentina non si ferma più, 7 di fila per Palladino: Torino battuto 1-0, gli highlights

La Fiorentina batte il Torino 1-0 fuori casa e conquista la settima vittoria consecutiva. Decisiva la rete di Kean, su svarione di Maripan. Viola secondi insieme all'Atalanta, a -3 dal Napoli e in attesa dell'Inter. Momento nero per i granata. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).