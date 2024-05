La Juve evita un clamoroso ko: Salernitana ripresa sull'1-1, gli highilights

La Juventus può recriminare per i tre legni colpiti, ma almeno Rabiot ha evitato la sconfitta nel recupero.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ottima prova della Salernitana a Torino, capace di tener testa alla squadra di Allegri, di passare in vantaggio e di sfiorare il gol della vittoria la 96' con Basic. La Juventus può recriminare per i tre legni colpiti, ma almeno Rabiot ha evitato la sconfitta nel recupero. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).