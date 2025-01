Video La Juve ferma sull'1-1 l'Atalanta: Retegui salva la Dea, gli highlights

Altro pareggio in campionato per la Juventus che fa 1-1 sul campo dell'Atalanta dopo aver sfiorato la vittoria. Vantaggio dei bianconeri con Kalulu, nel finale arriva il pari del ritrovato Retegui che salva così la squadra di Gasperini che ha sofferto molto nel corso del match e ora si trova a quattro punto di distanza dal Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).