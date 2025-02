Video La Juve torna a vincere, Empoli rimontato: finisce 4-1, gli highlights

La Juventus, dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, è tornata al successo in campionato battendo in rimonta l'Empoli 4-1. Decisiva la doppietta nel secondo tempo di Kolo Muani, nel finale Dusan Vlahovic e Conceicao hanno chiuso definitivamente la sfida calando il poker. Qualche polemica da parte dell'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa per un presunto fallo di McKennie su Esposito nell'azione che ha portato all'1-1 dei bianconeri. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).