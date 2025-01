Video La Lazio (in 10) si fa raggiungere, il Como strappa l'1-1: gli highlights

Termina 1-1 Lazio-Como, anticipo della 20a giornata della serie A. Gli ospiti creano e sprecano molto, così la Lazio passa alla mezz'ora con la rete di Dia, imbeccato da Guendouzi. Nella ripresa l'espulsione di Tchaouna per doppio giallo (dopo un secondo giallo non dato a Pellegrini) lascia la Lazio in 10 e la squadra di Fabregas trova il pari con Cutrone e prova anche a vincerla nel finale. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).