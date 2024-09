Video La Lazio supera 2-1 il Verona, ancora decisivi Dia e Castellanos: highlights

Termina sul risultato di 2-1 il match dell'Olimpico tra Lazio ed Hellas Verona, valido per la quarta giornata di Serie A. Torna così alla vittoria la squadra di Baroni, dopo il pari contro il Milan e la sconfitta a Udine. La gara si decide tutta nel primo tempo ed in pochi minuti: pronti via e la sblocca Dia, ma dopo due minuti pareggia subito Tengstedt. Il gol decisivo lo sigla il Taty Castellanos al minuto 20 sul corner di Zaccagni. Ecco gol e highlights, di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).