La Lazio vince a Monza, 1-0 firmato Zaccagni: gli highlights

La Lazio di Baroni batte anche il Monza 1-0 e vola tra le prime della Serie A. Decide la sfida il capitano Zaccagni che prima colpisce il palo e poi al 33' con un destro a giro segna il gol-partita. Nella ripresa altre occasioni per la Lazio che non trova il raddoppio e deve poi difendere la vittoria. Il Monza resta ultimo in classifica con il Venezia. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).