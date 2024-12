Video La Roma ritrova il successo, pesante 4-1 al Lecce: gol e highlights

Termina sul risultato di 4-1 la gara dell'Olimpico tra Roma e Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Prima gioia per Claudio Ranieri dal ritorno sulla panchina giallorossa e successo importante per la squadra capitolina, che non vinceva dal 31 ottobre. Nel primo tempo l'iniziale vantaggio di Saelemaekers viene raggiunto da Krstovic su rigore, nella ripresa prima Mancini firma il sorpasso poi Pisilli e Koné mettono in ghiaccio il risultato. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).