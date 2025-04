Video Leali para tutto, Verona e Genoa pareggiano 0-0: gli highlights

Verona-Genoa sembrava una partita da 0-0 fin dai primi minuti, dato che entrambe le squadre stazionano in una situazione di classifica che può lasciare tranquilli in vista dell'obiettivo comune del raggiungimento della salvezza, eppure dopo una prima frazione di equilibrio - per non dire priva di grandi emozioni - nella ripresa è servito un grande Leali per dire di no ai gialloblu. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).