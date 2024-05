Milan a valanga, 5-1 sul Cagliari che ora rischia: highlights

Termina sul risultato di 5-1 il match di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per la 36esima giornata di Serie A. Di seguito il video

Termina sul risultato di 5-1 il match di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per la 36esima giornata di Serie A. La partita vede i rossoneri dare spettacolo: in rete Bennacer (35'), doppietta di Pulisic (59', 86'), Reijnders (74') e Leao (83'); per i sardi gol della bandiera di Nandez (63'). Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).