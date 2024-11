Video Milan-Juve non accontenta nessuno, reti bianche a San Siro: gli highlights

Termina sul risultato di 0-0 la gara di San Siro tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Partita soporifera, con tantissimi errori tecnici e poca propensione offensiva: solamente tre i tiri in porta tutta la partita. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).