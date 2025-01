Video Napoli show, domina e rimonta la Juve nel 2T: gli highlights

Il Napoli batte in rimonta la Juventus al Maradona e continua la sua grande marcia in testa alla classifica. Eppure i bianconeri passano in vantaggio nel finale del primo tempo con la rete del nuovo arrivato Kolo Muani. La ripresa del Napoli però è spaziale: Anguissa fa 1-1 e Lukaku firma la rimonta su rigore. Per la Juve, inesistente nella ripresa, è la prima sconfitta in campionato. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).