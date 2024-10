Video Occasioni e rigore negato, ma il Napoli la vince con Di Lorenzo: 1-0 al Lecce, gli highlights

Il Napoli fatica a sbloccarla, ma vince e si conferma in testa alla classifica. La squadra di Antonio Conte batte 1-0 grazie al gol di Giovanni Di Lorenzo al 72', a segno per la seconda volta dopo la prima rete annullata per fuorigioco. E da segnalare anche un rigore negato a Politano sullo 0-0. Nel finale tentativi disperati del Lecce, ma per i partenopei è il quarto successo di fila.