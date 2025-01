Video Poche emozioni e nessun gol, Torino-Parma finisce 0-0: gli highlights

Finisce 0-0 il match tra Torino e Parma. Poche le emozioni nel match delle ore 18.00, nel primo tempo i ducali hanno trovato la rete con Mihaila, ma Cancellieri - autore dell'assist - era partito in posizione irregolare. Undicesima posizione per i granata, ennesima contestazione da parte del pubblico nei confronti di Urbaino Cairo per la gestione delle ultime stagioni. Buon punto per i crociati ora a quota 19 punti, col Genoa ci sarà una sfida importantissima per allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).