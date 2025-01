Video Segnali dalla Roma, vince ancora in casa: 3-1 al Genoa, gli highlights

La Roma supera 3-1 il Genoa all'Olimpico nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A. Decisive le reti di Dovbyk, El Shaarawy e l'autorete di Leali! Dall'altra parte, il gol del momentaneo pareggio rossoblù di Masini non basta per evitare la sconfitta. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).