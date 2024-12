Video Spettacolo al Dall'Ara, Bologna-Verona finisce 2-3: gli highlights

vedi letture

Termina 2-3 al Dall'Ara tra Bologna e Verona. Nel primo tempo la sblocca Dominguez, poi in meno di dieci minuti dalla fine la rimontano i gialloblu con Sarr e Tengstedt. Nella ripresa al 51esimo viene espulso Pobega per un colpo a gioco fermo ai danni di Duda, ma la cosa persino galvanizza il Bologna che dopo poco firma il pari ancora con Dominguez. Alla fine è il Verona a passare all'87esimo con uno sfortunato autogol di Castro. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).