Video Tanta noia e nessun gol: Empoli-Monza finisce 0-0, gli highlights

Termina sul risultato di 0-0 la gara del Castellani tra Empoli e Monza, valida per la 1^ giornata di Serie A 2024-25. Nesta e D'Aversa, nessuno dei due allenatori al debutto si fa male portando a casa un pareggio: partita spenta ed a ritmi bassi, solamente un tiro in porta per parte e su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).