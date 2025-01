Video Terzo pari di fila per il Bologna, finisce 1-1 ad Empoli: gli highlights

Terzo pareggio nelle ultime quattro per la squadra di Italiano, che nella ripresa non riesce a trovare il secondo gol dopo aver rimontato con Dominguez lo svantaggio iniziale firmato da Colombo. Torna a muovere la classifica la formazione toscana. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).