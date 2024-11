Video Torino e Monza non si rialzano, finisce con un 1-1 deludente: gli highlights

vedi letture

Un punto a testa e vittoria rimandata per entrambe le squadre. Termina 1-1 la sfida tra Torino e Monza: Masina rompe l'equilibrio al 59' portando in vantaggio i padroni di casa, raggiunti quattro minuti più tardi da Djuric. Un'occasione fallita per il Monza che aveva perso le ultime tre partite di campionato senza segnare e per il Torino reduce da sei sconfitte nelle ultime sette ed alla prossima avrà il Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).