Tre punti d'oro per il Verona, la Fiorentina cade 2-1 al Bentegodi: gli highlights

Decidono i gol di Lazovic e Noslin, a nulla serve il momentaneo pareggio viola con Castrovilli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Verona batte la Fiorentina 2-1. Decidono i gol di Lazovic e Noslin, a nulla serve il momentaneo pareggio viola con Castrovilli. Passo importante per la salvezza gialloblù, il turnover di Italiano non paga. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).