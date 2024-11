Video Udinese domina ma non raddoppia, l'Atalanta fa 2-1 tra le polemiche: highlights

L'Atalanta soffre ed alla fine rimonta l'Udinese tra le polemiche. Nel primo tempo domina la squadra di Runjaic che che avanti grazie al gran gol di Kamara, ma non raddoppia (manca un rigore e ci sono dubbi sul gol annullato) e la Dea sale in cattedra nella ripresa pareggiando con Pasalic e poi trovando il sorpasso con l'autogol di Tourè. La squadra di Gasperini porta a casa i tre punti, l'Udinese nel post-partita protesterà duramente. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).