Video Una perla di Castro regala la prima vittoria a Italiano: Monza-Bologna 1-2, gli highlights

Una perla di Santiago Castro a dieci minuti dal termine regala al Bologna e a Vincenzo Italiano la prima vittoria stagionale e permette alla squadra rossoblù di salire a quota sei punti in campionato. Per il Monza invece arriva un'altra sconfitta con l'agognata prima vittoria ancora rimandata. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).