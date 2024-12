Video Verona travolto ancora: l'Empoli vince al Bentegodi 4-1, gol e highlights

Il Verona crolla di nuovo in casa con l'Empoli se s'impone per 4-1 al Bentegodi. Tutto nel primo tempo, con gli azzurri che mandano in gol Esposito due volte, Cacace e Colombo mentre ai gialloblù non basta la rete di Tengstedt. I toscani sognano, fischi per Zanetti e i suoi. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).