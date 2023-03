VIDEO - Brusco stop del Milan al Franchi: la Fiorentina vince 2-1, gol e highlights

La Fiorentina batte Milan 2-1 al Franchi.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina batte Milan 2-1 al Franchi. A segno per i gigliati Nico Gonzalez su rigore e Jovic, entrambi nel secondo tempo. Alla squadra di Pioli non basta il gol di Theo Hernandez ad un soffio dalla fine. Seconda vittoria di fila per i viola, i rossoneri si fermano dopo 4 successi tra campionato e Champions. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).