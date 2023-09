VIDEO - Brutta Roma, altro ko e Milan a punteggio pieno: gol e highlighs

Il Milan ha battuto la Roma 2-1 all'Olimpico in un anticipo della terza giornata di campionato.

Il Milan ha battuto la Roma 2-1 all'Olimpico in un anticipo della terza giornata di campionato. Un rigore generoso concesso agli ospiti ha permesso a Giroud di firmare il vantaggio. A inizio ripresa, Leao da terra si è inventato una mezza rovesciata e - in controllo - l'espulsione di Tomori ha ridato speranza alla Roma che ha accorciato con Spinazzola quando era però troppo tardi. Mourinho - in silenzio stampa - resta ad un punto, il Milan a punteggio pieno.