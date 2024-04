VIDEO - Caprile-show, ma non basta: l’Empoli cade nel finale a Lecce, gli highlights

Una rete nei minuti finali regala al Lecce la sfida salvezza con l'Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rete nei minuti finali regala al Lecce la sfida salvezza con l'Empoli. Decide all’89’ il gol di Sansone per l'1-0 che allontana i i salentini dalla zona retrocessione. In avvio erano stati i toscani a passare in vantaggio con Cerri, ma il Var annulla per un tocco con le mani fuori area di Caprile.

Il portiere di proprietà del Napoli poi nega il gol a Dorgu, Falcone evita l'autorete di Pongracic. Nella ripresa Lecce vicino al vantaggio con Baschirotto, ma è Sansone a firmare l’1-0 decisivo per la gioia dei tifosi del Via del Mare. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).