VIDEO - Che caos all'Olimpico! Lazio (in 8) ko contro il Milan: gli highlights

Il Milan batte 1-0 la Lazio all'Olimpico e rafforza il terzo posto in classifica al termine di una vera e propria corrida.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan batte 1-0 la Lazio all'Olimpico e rafforza il terzo posto in classifica al termine di una vera e propria corrida. In rete Okafor all'43' del secondo tempo, ma con i rossoneri con l'uomo in più per il secondo giallo di Pellegrini mentre la Lazio chiedeva di fermare il gioco. Nervosismo tra i padroni di casa che chiudono la partita in otto per le espulsioni anche di Marusic (insulti all'arbitro) e Guendouzi (fallo di reazione). Rissa sfiorata anche dopo il fischio finale. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).