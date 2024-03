VIDEO - Colpaccio Bologna a Bergamo: 2-1 all'Atalanta, gol e highlights

Colpo esterno del Bologna di Thiago Motta che vince 2-1 in rimonta in casa dell'Atalanta e consolida così il quarto posto.

Colpo esterno del Bologna di Thiago Motta che vince 2-1 in rimonta in casa dell'Atalanta e consolida così il quarto posto. Duro stop per l'Atalanta che fallisce il sorpasso e sente la pressione alle spalle: apre le marcature Lookman, ma nella ripresa Zirkzee su rigore e poi Ferguson ribaltano il ridultato ed alimentano il sogno Champions. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).