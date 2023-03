VIDEO - Colpo europeo del Torino a Lecce prima del Napoli: gol e highlights della gara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'anticipo delle 12.30 il Torino si è imposto 2-0 grazie alle reti di Singo e Sanabria nel primo tempo, entrambe segnate nel giro di tre minuti. Successo importante per i granata che si piazzano a -5 dall'Atalanta e dal sesto posto, in attesa della Juventus. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).