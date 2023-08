VIDEO - Dia risponde a Samardzic: 1-1 tra Salernitana e Udinese, gol e highlights

Dopo un primo tempo di grande noia, Salernitana-Udinese si accende nella ripresa e i gol di Lazar Samardzic e Boulaye Dia regalano un 1-1 finale

Dopo un primo tempo di grande noia, Salernitana-Udinese si accende nella ripresa e i gol di Lazar Samardzic e Boulaye Dia regalano un 1-1 finale e divertente, per due squadre che danno buone risposte ad entrambi i tecnici. Un punto a testa, dunque: il primo per i bianconeri in questa stagione, il secondo per i granata di mister Sousa. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).